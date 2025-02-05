Нужен дизайн дополнительных страниц к сайту Figma

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок152 просмотра

Нужен дизайн дополнительных страниц к сайту Figma, пределать страницу цены, услуги, о нас. есть идеи дизайта, наполнение и струкрура. страници сервис 18 страници текст и фото

FigmaДизайн сайтов
4 месяца назад
guest_1736951112567
4 месяца в сервисе
Была
19 дней назад

Выбранный исполнитель

vladimirozornin
Владимир 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$75
2 дня
Escrow
все отлично! быстро и качественно
Было очень приятно работать с Анной. Были предоставлены все исходники, детальное ТЗ и своевременная оплата, по мере работы Анна также контролировала процесс и всегда была на связи. Был бы очень рад поработать с Анной и в будущем

Заявки фрилансеров

Жасмин
 
18 лет
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Богдан
 
17 лет
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Полина
 
21 год
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vladimirozornin
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