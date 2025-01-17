Дизайнер (Удаленная работа, Еженедельная Оплата)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Ищем Дизайнера для разработки удобных и визуально привлекательных дизайнов. Обязанности включают сотрудничество с разработчиками и другими дизайнерами, создание чистых и эффективных дизайн-материалов, а также оптимизацию существующих дизайнов. Требуются уверенные навыки работы в Figma, глубокие знания композиции и цветовой теории, а также базовое понимание HTML/CSS. Мы предлагаем конкурентную зарплату от $1,500 до $3,000, гибкий график и полностью удаленную работу.

CSSFigmaHTML
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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