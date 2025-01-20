Ищется веб-дизайнер для разработки лендингов и структурирования контента для сайтов. Ожидается работа над визуальной концепцией, пользовательским интерфейсом и подготовка макетов к вёрстке. Требуются навыки работы в Figma, Photoshop и Illustrator. Возможность развивать портфолио и гибкий график.