Требуется дизайнер для бренда KosmoShtuchki с опытом от 2-х лет в разработке дизайна для электронных платформ. Задачи включают создание креативов, определение уникальных особенностей продукта и соблюдение фирменного стиля. Идеальный кандидат должен иметь портфолио успешных проектов и креативное мышление. Работать нужно в сжатые сроки.