Дизайнер для визуального контента клиники

Требуется дизайнер для создания резюме на одну страницу в минималистическом стиле. Необходимы аккуратный шрифт и четкая визуальная иерархия. Проект должен быть выполнен в черно-белых тонах, учитывая особенности работы заказчика, художника, который не владеет минимализмом.