Дизайнер для визуального контента клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок196 просмотров

Ищу дизайнера для создания визуального контента, который будет использоваться в клинике. Необходимы креативные идеи и опыт в данной сфере.

4 месяца назад
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Никита
 
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Иван
 
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#1
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32 года
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4 месяца назад