Графический дизайнер для бренда мужской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки20 просмотров

Ищем графического дизайнера для создания айдентики, дизайна сайта, обтравки фотографий с моделями и без, дизайна постов в соцсети и оформления печатной продукции (бирки, ценники, упаковки, сертификаты и тд). Требуется знание ФШ, Люстра, Фигма. Условия: удаленная работа, оплата подписок за счет компании, ЗП обсуждается индивидуально.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaДизайн постовДизайн сайтовОбработка фотографий
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
60 отзывов
4 месяца назад
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Фирменный стиль
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль