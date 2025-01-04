Требуется разработка новых карточек для офиса с учетом фирменного стиля компании. Необходим креативный подход и высокий уровень профессионализма в дизайне. Оплата работы будет достойной.
Графический дизайнер для бренда мужской одежды
Ищем графического дизайнера для создания айдентики, дизайна сайта, обтравки фотографий с моделями и без, дизайна постов в соцсети и оформления печатной продукции (бирки, ценники, упаковки, сертификаты и тд). Требуется знание ФШ, Люстра, Фигма. Условия: удаленная работа, оплата подписок за счет компании, ЗП обсуждается индивидуально.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для создания графического оформления коммерческого предложения. Необходимо разработать привлекательный и профессиональный дизайн, который будет использован для презентации услуг компании клиентам. Ожидается уникальный подход и внимание к деталям.Фирменный стиль1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания логотипов и брендовых материалов для интернет-магазина на платформе Ozon. Ищутся креативные идеи и опыт в разработке визуальной идентичности для торговых марок.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработать уникальный бренд-дизайн, который будет отражать суть и ценности компании. Ищется профессионал с опытом и креативным подходом к работе. Оплата обсуждаема.Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания резюме на одну страницу в минималистическом стиле. Необходимы аккуратный шрифт и четкая визуальная иерархия. Проект должен быть выполнен в черно-белых тонах, учитывая особенности работы заказчика, художника, который не владеет минимализмом.Фирменный стиль5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки оформления коммерческого предложения. Необходимо создать привлекательный и профессиональный дизайн, соответствующий корпоративному стилю компании. Важно учитывать элементы фирменного стиля и обеспечить высокое качество исполнения.Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания графики и редизайна логотипа в едином стиле. Задачи включают создание бренд-бука, баннеров и лендингов в бьюти сфере. Важно быстро реагировать на задачи, привносить креативность и использовать нейросети для наложения текста на графику. Примеры работ обязательны.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужен дизайнер для создания этикеток продукции в рамках фирменного стиля. Оплата составляет 500 р. за одну этикетку. Ищем профессионала для долгосрочного сотрудничества в команде.Закрыт4 месяца назад
Ищется специалист для доработки существующего логотипа и разработки дизайна оклейки автомобиля в единой цветовой гамме. Также требуется создать листовку формата A5 и визитку с аналогичной информационной подачей. Все тексты и информация будут предоставлены. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Сервис по ремонту Apple техники на Бали ищет дизайнера для подготовки презентаций, создания фирменной брошюры и визиток. Работы должны быть выполнены в современном минималистичном стиле на русском и английском языках. Обязателен опыт в создании подобных материалов и предоставление портфолио. Оплата будет договорной.Закрыт4 месяца назад