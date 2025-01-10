Ищется дизайнер для срочной разработки афиши для мероприятия. Работа несложная, необходим опыт в дизайне. Требуется создание привлекательной наружной рекламы.
Дизайн автомобиля, доработка логотипа, создание листовки и визитки
Техническое задание (ТЗ)
Дорисовать и доработать существующий логотип.
В этой же цветовой гамме разработать визуальный дизайн для оклейки автомобиля и создать наглядный пример в Photoshop.
Создать листовку (формат A5) и визитку в этой же цветовой гамме с этой же информационной подачей.
Все тексты и информацию предоставлю.
Сориентируйте, пожалуйста, по срокам выполнения и стоимости работы.
Выбранный исполнитель
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