Техническое задание (ТЗ)

Дорисовать и доработать существующий логотип.

В этой же цветовой гамме разработать визуальный дизайн для оклейки автомобиля и создать наглядный пример в Photoshop.

Создать листовку (формат A5) и визитку в этой же цветовой гамме с этой же информационной подачей.

Все тексты и информацию предоставлю.

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам выполнения и стоимости работы.