Дизайн автомобиля, доработка логотипа, создание листовки и визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок246 просмотров

Техническое задание (ТЗ)

Дорисовать и доработать существующий логотип.

В этой же цветовой гамме разработать визуальный дизайн для оклейки автомобиля и создать наглядный пример в Photoshop.

Создать листовку (формат A5) и визитку в этой же цветовой гамме с этой же информационной подачей.

Все тексты и информацию предоставлю.

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам выполнения и стоимости работы.

Adobe PhotoshopДизайн объектовОтрисовка логотипов
5 месяцев назад
Mister1980
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
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15 часов назад
5 месяцев назад
$40
5 дней
Escrow
Анастасия справилась с работой профессионально, быстро и качественно. Рекомендую как профессионала своего дела. Большое спасибо за проделанную работу!
Благодарю за оказанное доверие. Рада нашему сотрудничеству.

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