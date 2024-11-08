Дизайнер для афиши мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт3 заявки17 просмотров

Ищу дизайнера для срочной разработки афиши для мероприятия. Работа несложная, требуется опыт в дизайне. Пожалуйста, пишите сюда с кейсами.

Создание постеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
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5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
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3 часа назад
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22 года
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5 месяцев назад
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