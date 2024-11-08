Дизайнер для афиши мероприятия

Требуется разработать новый, стильный дизайн вывески для бани и бильярдной. Важно создать уникальный концепт с учетом современных трендов. Вывеска должна быть привлекательной как днем, так и ночью, с демонстрацией подсветки. Формат сдачи — PDF и/или JPEG для предварительного просмотра, а также исходники в AI/PSD.