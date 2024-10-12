Техническое задание для дизайнера вывески на Weblancer.net

Бюджет: $20

Срок выполнения: Первый вариант до конца сегодняшнего дня. Доработки — до полного утверждения заказчиком.

Цель: Разработать полностью новый, стильный и современный дизайн вывески для бани и бильярдной, который полностью отойдет от существующего дизайна, представленного на фото.

Основная информация:

1. Название объекта:

• «Монша 7SU Баня»

• Упор на стильный, оригинальный и современный внешний вид вывески.

2. Размеры вывески:

• Основная часть текста: 57 см (высота акрила).

• Подложка: 69 см (черная основа).

• Центральная часть (7SU): 92 см (высота акрила), подложка — 110 см.

3. Материалы:

• Акрил (основной материал букв).

• Черная подложка (каркас).

4. Каркас:

• Каркас из профиля: размер 40 х 20 мм.

5. Режимы:

• Вывеска должна выглядеть привлекательно как днем, так и ночью.

• Необходима демонстрация ночной подсветки (макет с эффектом света).

Ключевые требования:

1. Полностью новый дизайн:

• Необходимо создать абсолютно новый концепт, который не будет повторять существующий дизайн с фото.

• Вывеска должна быть стильной, уникальной и соответствовать современным трендам.

2. Варианты визуализации:

• Вид днем (без подсветки).

• Вид ночью (с подсветкой).

3. Цвета и шрифты:

• Современная цветовая палитра с акцентом на стильность.

• Выделение ключевых слов: «Монша», «7SU» и «Баня».

4. Сроки:

• Первый макет необходимо предоставить до конца сегодняшнего дня.

• Работа продолжается до полного утверждения заказчиком.

5. Доработки:

• Готовность вносить правки и изменения по запросу заказчика.

Формат сдачи:

1. Готовый макет в формате PDF и/или JPEG для предварительного просмотра.

2. Исходники (AI/PSD).

Примечание:

Дизайн должен выделяться и быть заметным для привлечения клиентов. Особое внимание уделить ночной подсветке и читаемости вывески.

Если есть дополнительные вопросы, готов уточнить!