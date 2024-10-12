Требуется моушн-дизайнер для разработки афиши для премиального ресторана в Минске. Концепция включает дневной формат итальянского ресторана и ночные тусовки с хедлайнерами и диджеем. Референс предоставлен для вдохновения.
Дизайн вывески
Техническое задание для дизайнера вывески на Weblancer.net
Бюджет: $20
Срок выполнения: Первый вариант до конца сегодняшнего дня. Доработки — до полного утверждения заказчиком.
Цель: Разработать полностью новый, стильный и современный дизайн вывески для бани и бильярдной, который полностью отойдет от существующего дизайна, представленного на фото.
Основная информация:
1. Название объекта:
• «Монша 7SU Баня»
• Упор на стильный, оригинальный и современный внешний вид вывески.
2. Размеры вывески:
• Основная часть текста: 57 см (высота акрила).
• Подложка: 69 см (черная основа).
• Центральная часть (7SU): 92 см (высота акрила), подложка — 110 см.
3. Материалы:
• Акрил (основной материал букв).
• Черная подложка (каркас).
4. Каркас:
• Каркас из профиля: размер 40 х 20 мм.
5. Режимы:
• Вывеска должна выглядеть привлекательно как днем, так и ночью.
• Необходима демонстрация ночной подсветки (макет с эффектом света).
Ключевые требования:
1. Полностью новый дизайн:
• Необходимо создать абсолютно новый концепт, который не будет повторять существующий дизайн с фото.
• Вывеска должна быть стильной, уникальной и соответствовать современным трендам.
2. Варианты визуализации:
• Вид днем (без подсветки).
• Вид ночью (с подсветкой).
3. Цвета и шрифты:
• Современная цветовая палитра с акцентом на стильность.
• Выделение ключевых слов: «Монша», «7SU» и «Баня».
4. Сроки:
• Первый макет необходимо предоставить до конца сегодняшнего дня.
• Работа продолжается до полного утверждения заказчиком.
5. Доработки:
• Готовность вносить правки и изменения по запросу заказчика.
Формат сдачи:
1. Готовый макет в формате PDF и/или JPEG для предварительного просмотра.
2. Исходники (AI/PSD).
Примечание:
Дизайн должен выделяться и быть заметным для привлечения клиентов. Особое внимание уделить ночной подсветке и читаемости вывески.
Если есть дополнительные вопросы, готов уточнить!
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