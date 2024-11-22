Требуется разработка дизайна наружной рекламы для 4 окон мастерской ремонта техники. Каждый из четырех окон должен содержать уникальный посыл: ремонт телефонов, компьютеров, планшетов и автоключей. Дизайн может быть выполнен на русском и эстонском языках или без текста, чтобы визуально донести информацию о деятельности мастерской.