Дизайнер для упаковки брендбуков и создания фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки126 просмотров

Ищем дизайнера для упаковки брендбуков, создания фирменного стиля и логотипов. Требования: грамотность, опыт работы от 1 года, исполнительность, ответственность, соблюдение сроков. Для отклика пишите в личные сообщения с кейсами и стоимостью.

Создание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Зара
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
#1
Фирменный стиль