Ищется специалист для доработки существующего логотипа и разработки дизайна оклейки автомобиля в единой цветовой гамме. Также требуется создать листовку формата A5 и визитку с аналогичной информационной подачей. Все тексты и информация будут предоставлены. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.