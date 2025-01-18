Графический дизайнер для магазина товаров для хобби и творчества

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок213 просмотров

Ищу графического дизайнера для нового магазина, который будет заниматься товарами для хобби и творчества. Необходимы навыки в создании визуального контента и разработке уникального фирменного стиля для привлечения клиентов.

4 месяца назад
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Фирменный стиль