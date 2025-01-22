Дизайн сайта с адаптивом под vue

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок108 просмотров

Ищется специалист для разработки дизайна сайта с адаптивом под Vue. Важно умение работать с Bootstrap сеткой и знание принципов верстки. Предоставьте примеры ваших работ для оценки.

BootstrapVue.jsАдаптивный дизайнДизайн сайтов
3 месяца назад
zacker2
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