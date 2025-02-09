Редизайн сайта

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок282 просмотра

Нужно сделать редизайн структуры сайта.

Мы - фирма занимающиеся предоставлением услуг по выездному шиномонтажу.

Имеется структура сайта которую мы хотим видеть, сделанная из скриншотов секций другого сайта.

Здесь наш прототип:

https://www.figma.com/design/5abRkIw2F1MVHUE3gemhRb/oponexisPrototype?node-id=0-1&t=kvgZFjOx1l3bxruc-1

Референс с которого были взяты скриншоты:

https://demo.templatemonster.com/pl/demo/468767.html?_gl=1*19ia0yu*_ga*NzEzMDQ5NjMwLjE3MzQ0NTA5NTY.*_ga_FTPYEGT5LY*MTczNTkzMjU3Ni45LjEuMTczNTkzMjU4NC42MC4wLjA.*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQ0NTA5NzUuQ2p3S0NBaUEzNFM3QmhBdEVpd0FDWnp2NFpfTHRGM2pLRkFWOFVUX1I0Q19fWXNMd18xMWNocDlkNXVsa1ktSEZScDVMLUYtS3BaNHR4b0NKSTRRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTM2MzY5Mjg2OS4xNzM0NDUwOTYz

Основная задача.

• Полностью изменить стилистику под цветовую палитру логотипа (см. Лого).

• Изменить контент (В фигме есть комментарии с тем, на что нужно заменить).

• Поменять картинки и иконки под соотвествующие тематики нашей сферы (машины и шиномонтаж).

• Сделать версию для ПК, и мобильных устройств.

Дополнительная информация:

Подгонять под CMS системы не нужно т.к. на данный момент он будет статическим.

Верстать этот дизайн не нужно (имеется верстальщик).

Желательно сделать Ul-kit для удобства верстки нашему верстальщику.

Креативные идеи в плане дизайна приветствуются.

Когда будете откликаться на заказ ответьте на пару вопросов:

• Какие сроки выполнения данного заказа.

• Могли бы вы создать примерный дизайн главной секции, чтобы мы могли оценить ваши навыки.

Дата начала выполнения проекта: 24.01.25

FigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн сайтов
3 месяца назад
Oleksandr288
Олександр 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
$160
17 дней
Відмінний результат! Анна завжди на зв’язку, робота виконана якісно та вчасно. Дуже приємно працювати з такими професіоналами!
Було приємно працювати над проектом та спілкуватися з замовником. Все було чітко і комфортно. Дякую за співпрацю!

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