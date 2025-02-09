Требуется фрилансер-дизайнер для разработки лендинга для IT-стартапа. Кандидат должен иметь минимум трехлетний опыт, портфолио с аналогичными проектами и быть готовым к высоким стандартам качества. Срок выполнения – 30 дней, предусмотрена предоплата до 30%.
Редизайн сайта
Нужно сделать редизайн структуры сайта.
Мы - фирма занимающиеся предоставлением услуг по выездному шиномонтажу.
Имеется структура сайта которую мы хотим видеть, сделанная из скриншотов секций другого сайта.
Здесь наш прототип:
https://www.figma.com/design/5abRkIw2F1MVHUE3gemhRb/oponexisPrototype?node-id=0-1&t=kvgZFjOx1l3bxruc-1
Референс с которого были взяты скриншоты:
https://demo.templatemonster.com/pl/demo/468767.html?_gl=1*19ia0yu*_ga*NzEzMDQ5NjMwLjE3MzQ0NTA5NTY.*_ga_FTPYEGT5LY*MTczNTkzMjU3Ni45LjEuMTczNTkzMjU4NC42MC4wLjA.*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQ0NTA5NzUuQ2p3S0NBaUEzNFM3QmhBdEVpd0FDWnp2NFpfTHRGM2pLRkFWOFVUX1I0Q19fWXNMd18xMWNocDlkNXVsa1ktSEZScDVMLUYtS3BaNHR4b0NKSTRRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTM2MzY5Mjg2OS4xNzM0NDUwOTYz
Основная задача.
• Полностью изменить стилистику под цветовую палитру логотипа (см. Лого).
• Изменить контент (В фигме есть комментарии с тем, на что нужно заменить).
• Поменять картинки и иконки под соотвествующие тематики нашей сферы (машины и шиномонтаж).
• Сделать версию для ПК, и мобильных устройств.
Дополнительная информация:
Подгонять под CMS системы не нужно т.к. на данный момент он будет статическим.
Верстать этот дизайн не нужно (имеется верстальщик).
Желательно сделать Ul-kit для удобства верстки нашему верстальщику.
Креативные идеи в плане дизайна приветствуются.
Когда будете откликаться на заказ ответьте на пару вопросов:
• Какие сроки выполнения данного заказа.
• Могли бы вы создать примерный дизайн главной секции, чтобы мы могли оценить ваши навыки.
Дата начала выполнения проекта: 24.01.25
Выбранный исполнитель
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