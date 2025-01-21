Архитектор дизайн-системы

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Ищу архитектора для редизайна текущей дизайн-системы и проектирования новой дизайн-системы для платформы мини-приложений. Работа включает постоянное улучшение компонентов, обработку запросов от дизайнеров и поддержку разработки.

3 месяца назад
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