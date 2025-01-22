Требуется backend-разработчик уровня Middle+ для проекта StomX, сервиса управления стоматологической клиникой. Необходимы навыки работы с Yii 2, PHP 8.2 и MySQL. Знания RETS API, принципов SOLID и оптимизации SQL запросов обязательны. Опыт написания тестов, Redis и Docker будет плюсом. Оплата 1500-2000₽/час, ожидаем долгосрочное сотрудничество.
Расширение мультиязычности магазина на Opencart
Технически мультисайт уже сделан: реализовано 2 языка + 2 домена, вся привязка через инструменты-модули-плагины Опенкарт, без кастома.
На сайте работает плагин автоперевода для языков.
Нужно расширить мультисайт, с полным функционалом: инфо страницы, меню, главная, карты сайтов, метрики и т.д.
Список стран (поддоменов) и какой язык к нему надо:
Германия - немецкий
Ирландия - ирландский
Испания - испанский
Польша - польский
Швеция - шведский
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