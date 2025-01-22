Расширение мультиязычности магазина на Opencart

Технически мультисайт уже сделан: реализовано 2 языка + 2 домена, вся привязка через инструменты-модули-плагины Опенкарт, без кастома.

На сайте работает плагин автоперевода для языков.

Нужно расширить мультисайт, с полным функционалом: инфо страницы, меню, главная, карты сайтов, метрики и т.д.

Список стран (поддоменов) и какой язык к нему надо:

Германия - немецкий

Ирландия - ирландский

Испания - испанский

Польша - польский

Швеция - шведский