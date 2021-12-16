Требуется разработка скрипта для игры Black Russia, который будет автоматически заходить в игру, телепортироваться к NPC, брать задания и повторять процесс. Возможность доработки функций и оплата 25.000-50.000 рублей в месяц, также рассматриваются другие предложения по цене.
Прочитать код на Solidity с разъяснением
Добрый день. Просим вас прочитать код на Solidity (смарт-контракт), описать его простыми словами и указать все "подводные камни".
Код небольшой - 17 500 знаков.
Заявки фрилансеров
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