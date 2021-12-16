Прочитать код на Solidity с разъяснением

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Закрыт3 заявки94 просмотра

Добрый день. Просим вас прочитать код на Solidity (смарт-контракт), описать его простыми словами и указать все "подводные камни".

Код небольшой - 17 500 знаков.

Solidity
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