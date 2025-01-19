Нужно чтобы автоматически заходило в игру, появлялся на месте фракции, телепортировался к NPC персонажу для взятие задания, брал задание, потом телепортировался по меткам на небольшой дистанции, после выходил с аккаунта, меняло никнейм и снова повторяло данную схему. И так с каждым сервером.

Если что то нужно доработать, или изменить в лёгкой форме, то готов это сделать.

Так же готов платить каждый месяц, 25.000-50.000 рублей, получается как аренда. Либо укажите свою сумму, за которую готовы сделать данную услугу.