Настройка optaplanner/timefold

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок166 просмотров

Нужен специалист для настройки OptaPlanner и Timefold с целью построения оптимального маршрута. Необходим опыт работы с указанными библиотеками для успешного выполнения задачи.

4 месяца назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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