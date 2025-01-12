Разработка нейросети для составления графика учета рабочего времени

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок140 просмотров

Разработка программы для составления графика учета рабочего времени работникам на год с учетом взаимозаменяемости и с учетом работы вахтовым методом.

НейросетиРазработка программ
4 месяца назад
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