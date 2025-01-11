Написать парсер который считывает с окна программы табличные данные и пишет их в формат excel. Данные в окно не помещаются, для просмотра нужен скролл как горизонтальный, так и вертикальный. В одном окне до 10 000 строк и около 100 столбцов. Данные нужно брать не из окна, а из оперативной памяти.