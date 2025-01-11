Спутник

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Мне нужно сделать симуляцию в которой спутник будет вращаться вокруг планеты, с использлванием законов физики, с возможностью изменения параметров, с помощью BluePrints для Unreal Engine 5, визуальная составляющая не обязательна.

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