Разработать карту ГТА Киев, используя элементы из ГТА Вайс Сити, такие как персонажи, машины и здания. Персонаж - условный Томи Версетти. Ожидаются предложения, план работы и эскизы.
Спутник
Мне нужно сделать симуляцию в которой спутник будет вращаться вокруг планеты, с использлванием законов физики, с возможностью изменения параметров, с помощью BluePrints для Unreal Engine 5, визуальная составляющая не обязательна.
Заявки фрилансеров
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