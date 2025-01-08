Разработать программу лояльности на Solana с Telegram-ботом

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок51 просмотр

Задача:
Разработать программу лояльности на Solana с Telegram-ботом.

Функционал:

  1. Смарт-контракт:

    • Создание PDA для пользователей.

    • Начисление и списание SPL-токенов (бонусов).

    • Проверка баланса PDA.

    • Управление пулом токенов.

  2. Telegram-бот:

    • Регистрация пользователей: /register.

    • Команды для админа:

      • /reward <user_id> <amount> — начисление токенов.

      • /deduct <user_id> <amount> — списание токенов.

      • /list_users — список пользователей.

      • /admin_balance — баланс программы.

    • Пользовательская команда: /balance — проверка баланса.

Требования к отклику:
Укажите свой опыт работы с Solana (Anchor Framework) и Telegram-ботами (aiogram), примеры выполненных проектов или ссылки на репозиторий.

Язык разработки: Rust (Anchor Framework), Python (aiogram). Telegram ID пользователей используется для генерации PDA. Подробности обсудим с выбранным исполнителем.

PythonRustSolidityБлокчейнРазработка смарт-контрактовСоздание чат-ботов
4 месяца назад
avesnes91
33 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Тимур
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
19 минут назад
46 отзывов
4 месяца назад