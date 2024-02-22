Настройка Xero

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка12 просмотров

Необходимо настроить Xero для нового проекта. Синхронизация с Stripe. Импорт существующих транзакций.

Stripe
4 месяца назад
Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 минут назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
41 год
год в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад