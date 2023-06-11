Нужно создать фин модель в экселе

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки23 просмотра
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ддс,

собственный капитал, долги, запасы товарные предоставлю нужно создать шаблон в экселе чтоб оно все это считала и отоброжала в пиу и в балансе

месяц назад
hakobyanhrach
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад