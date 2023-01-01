Сотрудничество со мной - выход на новые уровни доходов

О себе:

- высшее финансовое образование

- практический опыт в различных хозяйственных сферах, что позволяет предложить вам следующее:

Предложение:

1) разработка инновационных продуктов и стартапов с нуля

2) полная систематизация финансов (управленческий учет, планирование, моделирование, платежный календарь и т.д)

3) комплексное управление продажами

4) диагностика, разработка, доработка, изменение и внедрение бизнес процессов

5) разработка бизнес-планов, стратегий, моделей и ДК реализации

6) практическая работа с изменениями

7) кадровая деятельность (поиск, подбор, тестирование, введение в должность)

8) прочие плановые, финансовые, маркетинговые и управленческие задачи.

О качестве услуг:

Представляю сайт Bforse.ru ( https://bforse.ru/). Занимаемся развитием бизнеса комплекса с гарантированным выходом на новый уровень, что отразится на ваших финансовых результатах.

При соблюдении рекомендаций результат гарантирован, что подтверждается отзывами клиентов как здесь, так и

на сайте. Наиболее рекомендую комплексные услуги по развитию бизнеса -https://bforse.ru/services/complex-services/. Именно они принесут Вам стабильные денежные потоки. Если же у Вас есть план и вам нужны конкретные направления, то ниже перечень:

1) По бизнес –планированию - https://bforse.ru/services/business-planning/

2) По бизнес- аналитике - https://bforse.ru/services/business-analytics/

3) По маркетингу - https://bforse.ru/services/marketing-services/

4) По созданию финансовых продуктов - https://bforse.ru/services/development-of-financial-products/

5) По регламентации бизнес- процессов - https://bforse.ru/services/reglamentaciya-biznes-processov/

За качество каждой услуги несу личную ответственность, при желании заключаем сделку здесь, где Вы можете оставить отзыв.

Как начать?

Вариант 1. Если есть четкая цель и понимание, что нужно - ознакомьтесь с ценами на сайте и обращайтесь;

Вариант 2. Если на сайте нет такой услуги (что часто, т.к. вариантов ситуаций огромное количество), но Вы знаете, что должно быть на выходе - высылайте ТЗ хотя бы с базовыми параметрами (о своей компании, текущая ситуация, цели, задачи проекта, информационное содействие, необходимые сроки). В таком случае Вам будет или сразу названа цена, либо предложена первичная диагностика, либо заданы дополнительные вопросы.

Вариант 3. Если есть проблема, но нет понимания решения, не понятно или нет желания составить ТЗ - закажите первичную диагностику.

Если видите несколько вариантов и нужно принять совместно быстрое решение - пишите обсудим.

Главное то, что если вы здесь - ваш вопрос может быть решен.

И о ценах

https://bforse.ru/services/prices-and-terms/

Это примерные цены, чтоб Вы понимали на какие бюджеты рассчитывать. Точно сколько будет стоить решение именно вашей проблемы мы определим после начала сотрудничества и ознакомления с ситуацией. Как начать - написано выше.

Вы можете найти дешевле, но решит ли это ваш вопрос?

Если Вам подана заявка на проект, то значит помочь Вам смогу. Как начать сотрудничество - приведено выше.

P.s. спасибо Weblancer, т.к. с недавнего времени сервис размещения портфолио стал гораздо функциональнее работать, поэтому на днях перезалил заново многие работы (предварительно откорректировав их на предмет коммерческой тайны). Поэтому можете детально ознакомиться с тем, что я делал уже и гарантированно сделаю вам. Убедительно настаиваю - не просить что-то выслать, все что считаю возможным показать в демо-режиме - представлено в портфолио. Периодически добавляю сюда часть работ.

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