Финансовая модель для работы с маркетплейсами

Финансовые услуги
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Демонстрация финансовой модели на youtube по ссылке ниже.

Зачем она нужна, возможности модели, что она даст именно вам и какие варианты взаимодействия существуют: ответы на все эти вопросы есть в видеопрезентации

https://youtu.be/UUbaaUaBU3A