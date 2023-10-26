Финансовая модель для работы с маркетплейсами

Демонстрация финансовой модели на youtube по ссылке ниже.

Зачем она нужна, возможности модели, что она даст именно вам и какие варианты взаимодействия существуют: ответы на все эти вопросы есть в видеопрезентации

https://youtu.be/UUbaaUaBU3A