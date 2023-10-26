Финансовая модель для работы с маркетплейсами
Финансовые услуги
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Демонстрация финансовой модели на youtube по ссылке ниже.
Зачем она нужна, возможности модели, что она даст именно вам и какие варианты взаимодействия существуют: ответы на все эти вопросы есть в видеопрезентации