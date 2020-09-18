Это был небольшой проект, но я получил великолепный опыт сотрудничества с Росиной. С ней приятно и легко общаться, она всегда на связи и открыта к продуктивному диалогу. Мои наилучшие рекомендации. Надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Спасибо!