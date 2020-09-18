Росина Олейник LovegirlroLovegirlro
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
10
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
2 балла
2 года назад
Пропал человек, так и не выполнив работу!
Ответный отзыв
Куда я пропала мне интересно, если я не захожу на этот сайт уже год и никаких заказов я не принимаю, тимболее заказов с Росии, которая бомбит мою страну каждый божий день.
$10
10 баллов
3 года назад
Очень довольна качеством выполнения дизайна картинки. Быстро и с учетом всех пожеланий и замечаний. Спасибо
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с данным клиентом. Буду рада в дальнейшем работать с ним. Рекомендую!
$1
10 баллов
3 года назад
Исполнительна, надежна и внимательна к мелочам. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
$100
10 баллов
3 года назад
Все четко сделано, сайт работает.. Дизайн устраивает. Дальше надеюсь продолжим сотрудничество
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем. Были поставлены четкие задачи. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с Алексеем. Рекомендую!
$1
10 баллов
3 года назад
Это был небольшой проект, но я получил великолепный опыт сотрудничества с Росиной. С ней приятно и легко общаться, она всегда на связи и открыта к продуктивному диалогу. Мои наилучшие рекомендации. Надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Игорем. Четко поставленные задачи. Очень легко в общении. Игорь очень хороший и приятный заказчик. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с ним. Рекомендую!
Дизайн сайтов
43 отзыва(-1)
$10/час
от $100от 3 дней
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