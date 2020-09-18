Lovegirlro

Росина Олейник Lovegirlro

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
графический дизайн

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
10
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
2 балла
2 года назад
Сделать лендинг + страница товара
Пропал человек, так и не выполнив работу!
Куда я пропала мне интересно, если я не захожу на этот сайт уже год и никаких заказов я не принимаю, тимболее заказов с Росии, которая бомбит мою страну каждый божий день.
Ответный отзыв
guest_16050439523257
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн картинки
Очень довольна качеством выполнения дизайна картинки. Быстро и с учетом всех пожеланий и замечаний. Спасибо
Очень понравилось сотрудничать с данным клиентом. Буду рада в дальнейшем работать с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв
webbseller
Игорь 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
3 года назад
Бейдж (2 стороны)
Исполнительна, надежна и внимательна к мелочам. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта + установка на СMS Wordpress
Все четко сделано, сайт работает.. Дизайн устраивает. Дальше надеюсь продолжим сотрудничество
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем. Были поставлены четкие задачи. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с Алексеем. Рекомендую!
Ответный отзыв
webbseller
Игорь 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
3 года назад
Создание иконок (есть вектор)
Это был небольшой проект, но я получил великолепный опыт сотрудничества с Росиной. С ней приятно и легко общаться, она всегда на связи и открыта к продуктивному диалогу. Мои наилучшие рекомендации. Надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Спасибо!
Очень понравилось сотрудничать с Игорем. Четко поставленные задачи. Очень легко в общении. Игорь очень хороший и приятный заказчик. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
43 отзыва(-1)
$10/час
от $100от 3 дней
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