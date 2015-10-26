Изменить цвета на сайте. Доработать шапку

Нужен маркетолог-дизайнер ,который разбирается в продажных сайтах и сможет подобрать цвета именно с этим уклоном.

1)Предоставить несколько вариантов цветотипа сайта. Сейчас сайт в розовых тонах

2)Кнопка заказа (обязательно должна быть желтого цвета)

3) Нужно что бы акцент цвета падал на то что бы пользователь задержался на сайте .

В шапке добавить такие пункты как

адрес с указаним региона

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сайт irkutskvisa.ru