Дизайн и верстка лэндинг пэйдж

На сайте [url=http://emigrant.life/]http://emigrant.life[/url] надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как [url=http://www.unexplained-mysteries.com/]http://www.unexplained-mysteries.com[/url] в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать похожий ...