Дизайн + верстка лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Требуется разработать дизайн и сверстать лендинг.

+ разработать логотип для компании.

Направление - деревянное домостроение.

ТЗ прикреплено.

8 лет назад
mngooll
46 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад