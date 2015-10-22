Сделать лендинг по подобию сайта.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок487 просмотров
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Сделать лендинг по подобию сайта pools-lux.ru. Есть текст, нужен только дизайн и верстка.

8 лет назад
RuslanZD
Руслан 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад