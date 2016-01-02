RuslanZD

Руслан RuslanZD

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

startdesart
Екатерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
$700
10 баллов
8 лет назад
Создание визуализациии улиц коттеджного поселка
Рекомендую Руслана как ответственного заказчика. Оперативная оплата, всегда отвечает на вопросы по проекту, правки в разумных пределах. Работать с Русланом приятно, рекомендую его для сотрудничества дизайнерам!
Катя отличный исполнитель - результатом работы я остался очень доволен. У нее одни из лучших цен на портале по визуализации. Скорость исполнения хорошая, были переделки с нашей стороны, которые быстро согласовывались и переделывались. Еще один момент, важный для меня - исполнитель всегда был на связи по скайпу и ватц-апп. Это вообще был один из важны критериев при подборе исполнителя - иметь канал оперативной связи. Продолжаем работать по этому направлению. Рекомендую Катерину как хорошего ответственного специалиста в своем деле!
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать схему - генплан коттеджного поселка в 2D
Руслан, очень, конструктивный заказчик, приятно сотрудничать. Помогал комментариями в течении всей работы, всегда на связи. Моментальная оплата. Рекомендую как порядочного и ответственного заказчика!
Отлично сделанная работа. Быстро и без проблем. Понравилось, что Настя понимает все задачи с полслова, была всегда на связи. Буду работать с ней дальше. Рекомендую.
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tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$11
10 баллов
10 лет назад
Доработать логотип до современного вида
Рак всегда все супер! приятно было работать с Русланом.
Очень доволен работой с Владимиром и ее результатом. Помимо доработки логотипа Владимир сразу помог подобрать фирменные цвета и шрифты. Рекомендую!
Ответный отзыв
tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$11
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип для компании МедКон
Руслан отличный заказчик! оплата, тех задание, связь - всё в норме.
Понравилось работать с Владимиром. Били перебраны 5 вариантов логотипа, я вносил правки в наиболее понравившийся логотип. Но, как оказалось, оригинал, разработанный Владимиром все таки был самым лучшим. Благодарю за терпение, которое было проявлено в доделках. Работа быстрая, качественная. Рекомендую!
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