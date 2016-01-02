Написать текст для нового сайта. Кол-во страниц и темы указаны в прикрепленном файле. Объем знаков обсуждается. Предлагайте свои варианты кол-ва знаков исходя из структуры сайта.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тема уже установлена, необходимо создать структуру сайта и страниц согласно ТЗ. Тексты есть, картинки предоставим. Установить необходимые плагины для SEO и соцсетей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать 30+ статей на тему малоэтажной недвижимости и строительства для нового сайта. Сайты нужны как для SEO, так и для людей. Стоимость договорная, для рассмотрения заявки - обязательно маленькое тестовое задание. Тестовое задание: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо развернуть и создать сайт на WordPress по аналогии вот с таким сайтом - https://23kvartiri.ru/ Концепцию, структуру и наполнение я даю. Можно использовать готовые темы с доработкой или отрисовать новые. Рассматриваю только адекватные расценки. Очень желателен ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы даем базу, стартовый текст и картинки. Вам нужно: 1. сделать шаблон письма 2. Написать текст (копирайтинг) 3. сделать рассылку 4. отследить эффективность рассылки (чтобы не ушла в спам и тп) ...Управление проектами7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить 2 блока на уже существующий сайт - в конструкторе Platforma LP. Более точная информация - по запросу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать шаблон оформления коммерческого предложения как в приложенном примере, но в другом стиле и цветовой гамме. Есть текст, стиль и картинки.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать примерно 4-5 ракурсов визуализации улиц коттеджного поселка. В приложенных картинках - примерные ракурсы. Желателен опыт работы с подобными проектами. Стоимость по согласованию - предлагайте свою. Дополнительная информация: Исходные данные: ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно нарисовать схему - генплан коттеджного поселка в 2D, на основе кадастровой карты. В прикрепленных файлах - пример. Бюджет небольшой. Большой детализации не надо - только схема улиц, однотипные дома, номера участков, деревца. Подписи - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать сайт на конструкторе lpmotor.ru. Тексты и схема расположения блоков уже есть. Фактически нужен дизайн и верстка. Тема - ремонты квартир. Если работа устроит, то на подходе еще лендоса на другие темы. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо сделать буклет двухсторонний А4. Вам интересно?Дизайн продукциинет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
необходимо сделать буклет двухсторонний а4 формата. Вам интересно этим заняться?Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Разработка макета буклета. Цена - 3000 рублей за формат а4 две стороныВерстка полиграфиинет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сделать лендинг по подобию сайта pools-lux.ru. Есть текст, нужен только дизайн и верстка.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Подогнать под концепцию компании. Название компании : АКВАРЕЛЬ. Это салон штор и дизайнерского/интерьерного текстиля (подушки, покрывала, накидки на стол. кресло, стул и тп). Концепция: используя все цвета красок, доводим дизайн помещений до совершенства. Шторы ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Доработать логотип. Сделать более внятным, добавить второй цвет. Подогнать под концепцию компании. Ниша - салон штор. В случае удачного завершения проекта - следующий шаг - разработка фирменного стиля и пакета маркетинговых материалов для этой ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Дизайн выполнить в фирменном стиле, текст готов. Тема - стоматология. Подготовить к печати в типографииВерстка полиграфии17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Внести изменения на сайт http://centrprofstom.ru/. Изменения касаются верстки и немного дизайна. Система управления - http://www.netcat.ru/Наличие грамотного копирайтера в команде приветствуется. Цена указана ориентировочная, но на много не увеличится! Внимание! Уважаемые фрилансеры! Добавлено ТЗ ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать тестовый лендинг на основе шаблона. Предоставляю набор шаблонов, из которых нужно выбрать необходимый. Тексты предоставляю. От вас: выбрать подходящий шаблон, сверстать и разместить на хостинге. Тематика лендинга - строительство бассейнов и продажа оборудования. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Доработать логотип до современного вида, облегчить. Подобрать цвета и шрифт для фирменного стиля. Сделать визитки в Кореле. Бюджет ограничен. Предлагайте свою стоимость.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад