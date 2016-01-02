Катя отличный исполнитель - результатом работы я остался очень доволен. У нее одни из лучших цен на портале по визуализации. Скорость исполнения хорошая, были переделки с нашей стороны, которые быстро согласовывались и переделывались. Еще один момент, важный для меня - исполнитель всегда был на связи по скайпу и ватц-апп. Это вообще был один из важны критериев при подборе исполнителя - иметь канал оперативной связи. Продолжаем работать по этому направлению. Рекомендую Катерину как хорошего ответственного специалиста в своем деле!