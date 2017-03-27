Создание визуализациии улиц коттеджного поселка

Необходимо сделать примерно 4-5 ракурсов визуализации улиц коттеджного поселка. В приложенных картинках - примерные ракурсы. Желателен опыт работы с подобными проектами. Стоимость по согласованию - предлагайте свою.

Дополнительная информация:

Исходные данные:

1. по поселку - чертежей в электронном виден нет. есть чертежи от руки - двух дорог - центральной и побочной.

2. Есть уже сделанные модели въездной группы и зоны отдыха - в архиве их пока нет, только картинки

3. есть чертежи двух видов домов, а также их визуализация - которые будут располагаться на участках - в архиве их пока нет

4. есть фотки забора, деревьев и тп. - то, чего мы хотим, чтобы было на картинке.

5. мне нужно: 5 картинок - видов с разных ракурсов: 2 с главной дороги, два с второстепенной и один общий.

Все имеющиеся файлы - в архиве: https://yadi.sk/d/FFluLdk_39favH

Вопрос: сколько будут стоить эти пять видов? И в какие сроки сделаете? Какой при этом будет уровень детализации?