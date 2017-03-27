Создание визуализациии улиц коттеджного поселка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен18 заявок408 просмотров

Необходимо сделать примерно 4-5 ракурсов визуализации улиц коттеджного поселка. В приложенных картинках - примерные ракурсы. Желателен опыт работы с подобными проектами. Стоимость по согласованию - предлагайте свою.

Дополнительная информация:

Исходные данные:

1. по поселку - чертежей в электронном виден нет. есть чертежи от руки - двух дорог - центральной и побочной.

2. Есть уже сделанные модели въездной группы и зоны отдыха - в архиве их пока нет, только картинки

3. есть чертежи двух видов домов, а также их визуализация - которые будут располагаться на участках - в архиве их пока нет

4. есть фотки забора, деревьев и тп. - то, чего мы хотим, чтобы было на картинке.

5. мне нужно: 5 картинок - видов с разных ракурсов: 2 с главной дороги, два с второстепенной и один общий. 

Все имеющиеся файлы - в архиве: https://yadi.sk/d/FFluLdk_39favH 

Вопрос: сколько будут стоить эти пять видов? И в какие сроки сделаете? Какой при этом будет уровень детализации?

8 лет назад
RuslanZD
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

startdesart
Екатерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
8 лет назад
$700
30 дней
Катя отличный исполнитель - результатом работы я остался очень доволен. У нее одни из лучших цен на портале по визуализации. Скорость исполнения хорошая, были переделки с нашей стороны, которые быстро согласовывались и переделывались. Еще один момент, важный для меня - исполнитель всегда был на связи по скайпу и ватц-апп. Это вообще был один из важны критериев при подборе исполнителя - иметь канал оперативной связи. Продолжаем работать по этому направлению. Рекомендую Катерину как хорошего ответственного специалиста в своем деле!
Рекомендую Руслана как ответственного заказчика. Оперативная оплата, всегда отвечает на вопросы по проекту, правки в разумных пределах. Работать с Русланом приятно, рекомендую его для сотрудничества дизайнерам!

Заявки фрилансеров

startdesart
Екатерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
8 лет назад

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