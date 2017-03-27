Есть чертежи медогонок, рекрестализаторов и так далее. Нужны их фотореалистические 3-д модели для размещения на главную страницу сайта и каталоги. Если заинтересованны - оставляйте заявки и дальше продолжим общение в личном порядке.
Создание визуализациии улиц коттеджного поселка
Необходимо сделать примерно 4-5 ракурсов визуализации улиц коттеджного поселка. В приложенных картинках - примерные ракурсы. Желателен опыт работы с подобными проектами. Стоимость по согласованию - предлагайте свою.
Дополнительная информация:
Исходные данные:
1. по поселку - чертежей в электронном виден нет. есть чертежи от руки - двух дорог - центральной и побочной.
2. Есть уже сделанные модели въездной группы и зоны отдыха - в архиве их пока нет, только картинки
3. есть чертежи двух видов домов, а также их визуализация - которые будут располагаться на участках - в архиве их пока нет
4. есть фотки забора, деревьев и тп. - то, чего мы хотим, чтобы было на картинке.
5. мне нужно: 5 картинок - видов с разных ракурсов: 2 с главной дороги, два с второстепенной и один общий.
Все имеющиеся файлы - в архиве: https://yadi.sk/d/FFluLdk_39favH
Вопрос: сколько будут стоить эти пять видов? И в какие сроки сделаете? Какой при этом будет уровень детализации?
Выбранный исполнитель
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