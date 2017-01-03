Доработать 3d модель шлема и подготовить её к 3d печати

$15
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки154 просмотра

Имеется 3d модель шлема (маски) из одной игры, который в дальнейшем будет печататься на 3d принтере для косплея. Однако без текстур шлем смотрится немного хуже.

Что требуется от исполнителя:

1. Посмотрев архив с моделью и текстурой (ссылка ниже), сказать есть ли проблемы со шлемом, которые нужно доработать, перед печатью.

2. Подогнать шлем под голову окружностью (размером) 61-62 см.

3. Хотя бы немного передать (соскульпить или смоделировать) рельеф текстуры на модель через любую удобную программу (например  zbrush и пр.)

4. Разбить модель на симметричные части в формате stl (пример в архиве). Желательно, чтобы места разделения были удобны для последующей склейки частей. Каждая часть не должна превышать размера (область печати принтера):

ширина - 20 см,

длинна - 14 см,

высота 14 см. 

В архиве лежать фотографии, модель самой маски (Spectre_MaskOnly) в форматах obj и fbx, а также текстура для неё.

PS. Бюджет несколько ограничен (шлем делается, как подарок на День Рождения), но готов выслушать все предложения.

Ссылка на архив - https://yadi.sk/d/peWgacgH37aY5X (из за размера не прикрепляется)

8 лет назад
Alianar1
Сергей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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