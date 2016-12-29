Есть 3д модель человека, для печати на 3д принтере. Есть другая модель. Нужно с одной модели взять и поставить голову, на другую модель. Задание срочное, оставляйте заявки, кто готов мне помочь
3D текстурирование и визуализация модели здания в MODO
Необходимо сделать 3D текстурирование и визуализацию готовой модели здания в MODO.
Финальный результат – рендеры и файл проекта в формате MODO.
Обязательные требования:
Пример сделанных ранее работ в MODO
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