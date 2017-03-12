Рамки для зеркал 3d

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  2. 3D-графика
Завершен5 заявок303 просмотра

Добрый день! Для портфолио для сайта необходимо проработать рамки для зеркал , вот тз http://srecorder.com/s/35w3

тз, расписанное :

По рамкам - вы предоставляете готовые нам stl рамки, мы выбираем их и вы на основе их делаете визуализацию под фото в трех цветовых решениях, крашенный мдф - два цвета, массив из дерева

8 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$300
30 дней
Работа еще продолжается. Хороший специалист, всегда на связи. Поиск нестандартных решений. Рекомендую.
Отличный заказчик, детальное т.з деловой подход, всегда на связи, оперативно отвечает на возникшие вопросы в процессе работы. Продолжаем сотрудничать, совместной работой доволен, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад

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