Рамки для зеркал 3d

Добрый день! Для портфолио для сайта необходимо проработать рамки для зеркал , вот тз http://srecorder.com/s/35w3

тз, расписанное :

По рамкам - вы предоставляете готовые нам stl рамки, мы выбираем их и вы на основе их делаете визуализацию под фото в трех цветовых решениях, крашенный мдф - два цвета, массив из дерева