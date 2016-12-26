Анимация в javascript/ html c CSs

Добрый день! Требования к анимации: это должно быть 30 движущихся объектов в javascript, html c CSs на тему" Книжные иллюстрации ". Каждая движущаяся часть должна быть вырезана, сохранена отдельно для презентации в программе power point. Должен быть просматриваем код . Плюс сделать саму презентацию в power point.