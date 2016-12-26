Здравствуйте.

Eсть 15 архитектурных проектов домов. Котеджного типа.

Hадо сделать 15 понятных людям проектов в 3d max для размещения на сайте.Визуализации экстерьера дома!!!

Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь.Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.Обязательно нужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную работу.Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену. Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.Заявки без цен и сроков не рассматриваю.

Предлагайте цену в долларах ЗА ОДИН ПРОЕКТ!!!!!!!!!!

Схема работы: обсуждение заказа, обязательно выбор исполнителем, оплата по факту.

Вебмани или безопасная сделка.