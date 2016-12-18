Разработка 3d-конструктора обуви ручной работы

Нужно сделать 3d конструктор в Web-е, а потом сделать мобильное приложение

Вот пример:

https://www.behance.net/gallery/2912627/3D-Shoes-for-BESPOKE-FACTORY

http://mrjohnshoes.com/en/content/6-3d-configurator - более приближен к тому, что нужно

Все варианты должны быть привязаны к нашим артикулам материалов, моделей и колодок.

Работа будет долгосрочной, так как будут постоянно доработки и новые артикулы и материалы.

Рассматривать будем только подрядчиков с похожим опытом, портфолио и отзывами.