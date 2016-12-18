Нужно видоизменить имеющуюся 3D модель в соответствии с пожеланиями заказчика.
Разработка 3d-конструктора обуви ручной работы
Нужно сделать 3d конструктор в Web-е, а потом сделать мобильное приложение
Вот пример:
https://www.behance.net/gallery/2912627/3D-Shoes-for-BESPOKE-FACTORY
http://mrjohnshoes.com/en/content/6-3d-configurator - более приближен к тому, что нужно
Все варианты должны быть привязаны к нашим артикулам материалов, моделей и колодок.
Работа будет долгосрочной, так как будут постоянно доработки и новые артикулы и материалы.
Рассматривать будем только подрядчиков с похожим опытом, портфолио и отзывами.
Заявки фрилансеров
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