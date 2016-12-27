Есть необходимость создать дополнительно еще 4 картинки в таком же стиле, как прикрепеленная. ТЗ по каждой кратинке дадим. От вас - цена за ОДНУ картинку и примерные сроки (время не жмет).
Нарисовать 3Д планировку квартиры
Здравствуйте. Нужно нарисовать 3Д планировку квартиры. Дизайн должен быть на уровне приложенной к заданию планировки. Лучше можно, хуже нет.
По окончанию задания необходимо передать исходный фал с возможностью его редактирования и готовыми настройками рендеринга, а также визуализированую картинку в качестве превью.
В визуализации должны использоваться современные модели мебели и текстур. Исходники моделей (можно несколько вариантов) также передаются заказчику.
Минимальный набор моделей:
-остекленение балкона
-Кухонный гарнитур
-мебель сан.узла
-двери
-окна
-кровать
-покрытие пола сан.узла и кухни
-текстуры стен
-'элементы освещения
Выбранный исполнитель
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