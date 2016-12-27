Здравствуйте. Нужно нарисовать 3Д планировку квартиры. Дизайн должен быть на уровне приложенной к заданию планировки. Лучше можно, хуже нет.

По окончанию задания необходимо передать исходный фал с возможностью его редактирования и готовыми настройками рендеринга, а также визуализированую картинку в качестве превью.

В визуализации должны использоваться современные модели мебели и текстур. Исходники моделей (можно несколько вариантов) также передаются заказчику.

Минимальный набор моделей:

-остекленение балкона

-Кухонный гарнитур

-мебель сан.узла

-двери

-окна

-кровать

-покрытие пола сан.узла и кухни

-текстуры стен

-'элементы освещения