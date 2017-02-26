Есть необходимость создать дополнительно еще 4 картинки в таком же стиле, как прикрепеленная. ТЗ по каждой кратинке дадим. От вас - цена за ОДНУ картинку и примерные сроки (время не жмет).
Нужна 3D модель Кота с небольшой анимацией
Для моей программы нужна 3D модель кота, аналог интерактивного помощника в MS Office (скрепка, кот, пёс смотри 1.jpg).Кот должен быть реалистичным (хотя готов размастреть и ваши варианты), например кот в сапогах из мультфильма Шрек (только без сапог) https://www.youtube.com/watch?v=OpByHabx28c
Высота кота будет 200-300 пикселей, так что большой детализации не нужно.
модель кота должна иметь анимации:
- Кот просто сидит иногда моргает глазами.
- Кот из сидячего положения скручивается в калачик, чтобы спать.
- Кот из калачика потягиваясь садиться и смотрит вперед.
- Кот в сидячем положении, подымает переднею лапу лижет ее три раза и затем опускает обратно.
- Кот в сидячем положении приподнимается на задние лапы и одной передней лапой показывает вверх затем садиться обратно.
- Кот смотрит вперед с жалостными глазами.
Пример анимации 2D кота с MS Office смотри в видео: https://www.youtube.com/watch?v=ykGIcXKAXbI
Фон должен быть прозрачным.
3D модель Я буду экспортировать в JSON формат для библиотеки ThreeJS, поэтому модель мне нужна в 3DMax или в Blender форматах или OBJ или FBX (может и другие форматы подойдут). Потому что эти форматы точно конвертируются для ThreeJS.
Интересует стоимость и сроки.
Также портфолио 3D моделей с анимацией.
В будущем возможно надо будет добавлять новые анимации, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
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