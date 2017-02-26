Нужна 3D модель Кота с небольшой анимацией

Для моей программы нужна 3D модель кота, аналог интерактивного помощника в MS Office (скрепка, кот, пёс смотри 1.jpg).Кот должен быть реалистичным (хотя готов размастреть и ваши варианты), например кот в сапогах из мультфильма Шрек (только без сапог) https://www.youtube.com/watch?v=OpByHabx28c

Высота кота будет 200-300 пикселей, так что большой детализации не нужно.

модель кота должна иметь анимации:

- Кот просто сидит иногда моргает глазами.

- Кот из сидячего положения скручивается в калачик, чтобы спать.

- Кот из калачика потягиваясь садиться и смотрит вперед.

- Кот в сидячем положении, подымает переднею лапу лижет ее три раза и затем опускает обратно.

- Кот в сидячем положении приподнимается на задние лапы и одной передней лапой показывает вверх затем садиться обратно.

- Кот смотрит вперед с жалостными глазами.

Пример анимации 2D кота с MS Office смотри в видео: https://www.youtube.com/watch?v=ykGIcXKAXbI

Фон должен быть прозрачным.

3D модель Я буду экспортировать в JSON формат для библиотеки ThreeJS, поэтому модель мне нужна в 3DMax или в Blender форматах или OBJ или FBX (может и другие форматы подойдут). Потому что эти форматы точно конвертируются для ThreeJS.

Интересует стоимость и сроки.

Также портфолио 3D моделей с анимацией.

В будущем возможно надо будет добавлять новые анимации, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.