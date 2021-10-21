TarasovDizain

Петр TarasovDizain

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
3д анимация,моушен дизайн,Flash анимация.Качественно и недорого

Приветствую

предлагаю услуги

3d моделирование

Разработка персонажей.

2д-3д анимации

создание анимированных баннеров,векторных и растровых иллюстраций,

видеодизайн, компоуз,монтаж,трекинг и клинап

а также 2д конструкторы на html+js

и 3д конструкторы на WebGL

Для получения желаемого результата необходимым условием является подробное и грамотно составленное ТЗ.

Отсутствие такового или в случае неполного ТЗ приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Аванс 10-8% от бюджета

Качественно недорого в сжатые сроки.!

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Отзывы заказчиков

LastLight
Влад 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
8 баллов
2 года назад
Анимация 2D персонажа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sukhanov_Alexey
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Анимация статического изображения
Работа выполнена хорошо, спасибо
Все прошло хорошо Спасибо за интересный проект
Ответный отзыв
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Переделать 3д макет кроссовок
Просто супер! Результатом очень доволен. Коммуникация на высоте! Буду обращаться регулярно.
Спасибо за интересный проект.Буду только рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
protopoly6
Полина 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Рация
Все хорошо)спасибо
спасибо за интересный проект
Ответный отзыв
protopoly6
Полина 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Glock 21
хорошая работа)
спасибо за интересный проект
Ответный отзыв
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3D-графика
50 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
51 отзыв(-1)
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
21 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга