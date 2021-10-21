3д анимация,моушен дизайн,Flash анимация.Качественно и недорого

Приветствую

предлагаю услуги

3d моделирование

Разработка персонажей.

2д-3д анимации

создание анимированных баннеров,векторных и растровых иллюстраций,

видеодизайн, компоуз,монтаж,трекинг и клинап

а также 2д конструкторы на html+js

и 3д конструкторы на WebGL

Для получения желаемого результата необходимым условием является подробное и грамотно составленное ТЗ.

Отсутствие такового или в случае неполного ТЗ приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Аванс 10-8% от бюджета

Качественно недорого в сжатые сроки.!