3д анимация,моушен дизайн,Flash анимация.Качественно и недорого
Приветствую
предлагаю услуги
3d моделирование
Разработка персонажей.
2д-3д анимации
создание анимированных баннеров,векторных и растровых иллюстраций,
видеодизайн, компоуз,монтаж,трекинг и клинап
а также 2д конструкторы на html+js
и 3д конструкторы на WebGL
Для получения желаемого результата необходимым условием является подробное и грамотно составленное ТЗ.
Отсутствие такового или в случае неполного ТЗ приведет к увеличению бюджета и сроков работы.
Аванс 10-8% от бюджета
Качественно недорого в сжатые сроки.!
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Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Все прошло хорошо Спасибо за интересный проект
$40
10 баллов
3 года назад
Просто супер! Результатом очень доволен. Коммуникация на высоте! Буду обращаться регулярно.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект.Буду только рад сотрудничеству.
$40
10 баллов
4 года назад
Все хорошо)спасибо
Ответный отзыв
спасибо за интересный проект
$30
10 баллов
4 года назад
хорошая работа)
Ответный отзыв
спасибо за интересный проект
3D-графика
50 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
51 отзыв(-1)
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
21 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга