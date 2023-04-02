LastLight

Влад LastLight

 
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
LastLight
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Игра на unity

    -От первого лица.-Полуавтоматические управление самолётом.-Система штурвала.Датчики: топлива, температуры, ошибок и т.д-система поломок и ремонта самолёта:Поломка колеса шасси и его замена.возможность заливать авиатопливо и масло.Замена некоторых внешних частей самолёта.-Смена цвета самолёта.-Возможность посадить и выйти из самолёта.

    Unity
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Анимация 2D персонажа

    Требуется сделать анимации для 2D персонажа (материал скину): -Бег; -Прыжок; -Подбор предмета; О цене договоримся.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
Jknb1
Данил 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
3d модель снежного шара
Заказчик очень ответственен и коммуникабелен. Рекомендую к сотрудничеству.
Делает очень быстро и хорошо
Ответный отзыв