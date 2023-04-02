-От первого лица.-Полуавтоматические управление самолётом.-Система штурвала.Датчики: топлива, температуры, ошибок и т.д-система поломок и ремонта самолёта:Поломка колеса шасси и его замена.возможность заливать авиатопливо и масло.Замена некоторых внешних частей самолёта.-Смена цвета самолёта.-Возможность посадить и выйти из самолёта.