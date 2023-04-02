3d модель снежного шара (до 24 сегментов) Развёртка и текстура снега
3D-графика1 исполнитель
Завершен
8 месяцев назад
3d модель снежного шара (до 24 сегментов) Развёртка и текстура снега
Самолет + изнутри.Панель управления, штурвал, датчики (топлива , масла, температуры , давления , высоты) Возможность открыть капот иДверь
-От первого лица.-Полуавтоматические управление самолётом.-Система штурвала.Датчики: топлива, температуры, ошибок и т.д-система поломок и ремонта самолёта:Поломка колеса шасси и его замена.возможность заливать авиатопливо и масло.Замена некоторых внешних частей самолёта.-Смена цвета самолёта.-Возможность посадить и выйти из самолёта.
Требуется сделать анимации для 2D персонажа (материал скину): -Бег; -Прыжок; -Подбор предмета; О цене договоримся.