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Unity – это популярный игровой движок, который изначально разработан для создания видеоигр, но также находит применение в различных сферах, включая виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR), создание анимаций, тренировочные симуляторы, образовательные приложения и многое другое.

Применение Unity

  • Разработка игр

    Unity позволяет создавать игры любых жанров и на различные платформы, включая ПК, мобильные устройства, консоли и веб-браузеры. Богатая библиотека инструментов и ресурсов упрощает процесс разработки.

  • Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR)

    Unity активно используется для создания VR и AR приложений, игр и симуляций. Это помогает разработчикам создавать захватывающие взаимодействия с пользователем в виртуальных и дополненных мирах.

  • Анимация и визуализация

    Движок позволяет создавать высококачественные анимации, визуализацию и спецэффекты для фильмов, рекламы и мультимедийных проектов.

  • Образовательные и тренировочные приложения

    Unity используется в образовательных целях для создания интерактивных обучающих приложений, тренировочных симуляторов и серьезных игр.

Особенности Unity

Unity отличается открытым и простым интерфейсом, что делает его доступным для новичков. Однако, при этом движок также предоставляет глубокие возможности для опытных разработчиков. Он поддерживает различные языки программирования, включая C#, JavaScript и Boo, что дает разработчикам свободу выбора. Unity обеспечивает богатую библиотеку ресурсов, а также активное сообщество пользователей, что упрощает изучение и разработку на платформе.

  • Unity Asset Store проверка и отзыв

    $5

    Необходимо скачать ассет для юнити(купон на скачивание предоставлю), протестировать его на своём устройстве(можно для своего проекта) и написать отзыв с пятью звездами, а также предоставить мне фидбек по ассету (как справляется с задачами, что можно ...

    Unity
    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 дней назад

  • Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

    $500

    Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...

    Unity
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

    Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться ...

    Unity
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    день назад

  • Разработка приложений с WebView

    $30

    Нужно разработать простое приложение или игру под Android, используя Unity/Kotlin, с интегрированным веб-просмотром (WebVew). Приложение должно позволять загружать и отображать веб-страницы внутри приложения. Основные требования: a. (WebView): - ВебВью должен поддерживать базовые функции ...

    AndroidUnity
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 дней назад

  • Розмістити додаток в Play Market

    $25

    У нас є додатки, ігри на Unity, які ми розміщуємо в Play Market і App Store. Через нові зміни, нам треба дуже довго чекати, щоб гугл погодив нові аккаунти. Тож частина роботи - зупинилась. ...

    Unity
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Системный администратор DevOps

    Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...

    PythonPostgreSQLMongoDBUnityLinuxNginxUbuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Помощь в создании игр 2D Unity, язык C#

    В общем. Есть идея создать игру (у меня там проект такой), в виде игры похожей на марио 2д 32*32 пикселя. В основе своей мне нужна помощь в написании самого кода на C# в Юнити. На ...

    Unity
    Разработка игр13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Внедрить CPMStar в HTML5 на Unity3D

    $3

    Есть рекламная сеть - CPMStar, поддерживающая показ рекламы в HTML5, требуется исходник на Unity3D версии 2021.3.3f1 с корректной работой рекламы данной сети для HTML5

    HTMLUnity
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Bug fixing в компьютерной игре

    Стартапу по разработке компьютерной игры требуется специалист для устранения текущих багов. Опыт работы с C# Unity от 3 лет, знание английского языка ( команда интернациональная, документация по багам на английском). Перед началом работ ...

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка простой веб игры (можно на Unity или на любом другом фреймв

    $500

    Только для мобильного. Figma есть. Есть админка и бекенд - там регистрация пользователей. Вход по емейлу или по тел с подтверждением по СМС. Сама игра простая: летят кваждратики зеленые и желтые. На зеленые можно нажимать ...

    FigmaUnity
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад