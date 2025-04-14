Требуется разработка классического космического шутера на Unity с видом сверху. Игрок управляет кораблем, сражаясь с волнами противников и собирая бонусы. Игра включает 3-5 уровней с боссами, систему очков и рекордов, а также возможности улучшения корабля и разрушаемые астероиды с ресурсами. Концепция и механики открыты для обсуждения.
Настройка проекта Unity
У меня есть проект на Unity , в нём сломан скайбокс.
Необходимо:
• Починить скайбокс
• Настроить рендер света
• Скорректировать настройки самого проекта
Заявки фрилансеров
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