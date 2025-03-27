Студия AstroCat ищет старшего аналитика игр для работы над новыми проектами. Задачи включают сбор, анализ и интерпретацию данных, а также разработку рекомендаций для продуктовых и маркетинговых команд. Требуется опыт работы от 3 лет и знание ключевых игровых метрик. Условия: удаленная работа, гибкий график, компенсация затрат на интернет и электроэнергию.
Разработать мини игру для телелгеграм
Подробности обсудуим
Если кратко нужна копия типа Crash Game игры для телеграм мини апп
Затем еще нужны будут другие игры, других жанров тоже для телеграм мини апп
пишите если есть уже опыт, или созданные такие игры
Заявки фрилансеров
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