Разработать мини игру для телелгеграм

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Открыт14 заявок62 просмотра

Подробности обсудуим

Если кратко нужна копия типа Crash Game игры для телеграм мини апп

Затем еще нужны будут другие игры, других жанров тоже для телеграм мини апп

пишите если есть уже опыт, или созданные такие игры

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