Unity разработчик для мультиплеера в MMO

Ищем разработчика на Unity для работы над мультиплеерной частью MMO. Нужен специалист с минимум 3 годами опыта, который хорошо разбирается в мультиплеере, знает алгоритмы и подходы к работе с авторитарным сервером и может решать проблемы с синхронизацией. Работа будет связана с непосредственным участием в разработке, взаимодействием с техдиром и серверными разработчиками, а также с оптимизацией трафика.