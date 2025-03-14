Требуется дизайнер для создания и улучшения игры на платформе Telegram. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке игр и быть готовым к командной работе. Ожидается активное участие в процессе разработки с внесением креативных идей и предложений по улучшению игрового процесса и визуального оформления.
Разработчик геймплея для мобильной игры
Ищем разработчика для реализации геймплея казуальной браузерной мобильной игры с механикой перетаскивания. Задачи включают разработку ядра геймплея, интеграцию 3D-графики и настройку логики объектов на уровнях. Требуется опыт в разработке браузерных игр и работе с 3D-графикой. Оплата по подзадачам или индивидуально. Пишите в Telegram для отклика.
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