"Мультиплеер на юнити3д" пк. виндовс. интернет подключение. кол-во игроков не ограничено. вход по паролю. права управления и администрирования только у одного пк. но играть игроки могут без его онлайн подключения. игра от первого лица. 1тз-геймплей- каждый вновь вошедший играет только в индивидуальную сцену отделенную от общей. в общую локацию он попадает только при прокачке собственных скилов и достижений в этой сцене. эта первая индивидуальная сцена одинакова у всех входящих игроков. но все события и сохранения в ней происходят независимо от других сцен других игроков. они актуальны только для данного конкретного игрока. 2тз- в игре есть враждебные и дружественные нпс. полезные предметы(аптечки инструменты). дружественные нпс должны атаковать недружественных и наоборот. механика. физика как в THE BABY IN yellow или resident EVIL или GARRY'S MOD и т.п. руки игрока должны уметь подбирать. осматривать. переносить. бросать физические предметы и с пк клавиатуры и с кнопок на экране в игре. 3тз- защита от читов и взлома. тех. сопровождение проекта. это тз. может меняться со временем.